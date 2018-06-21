Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD'li General Votel, Menbiç'te

ABD'li , Menbiç'te

'nin üç gün önce başladığı devriye faaliyetleri sürdürülen 'nin kentine ABD'nin komutanı başkanlığında bir heyet ziyarette bulundu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 15:54
ABD'li General Votel, Menbiç'te

'nin () 3 gün önce sınırında devriyeye başladığı 'nin Menbiç kentine bugün ABD'nin (Centcom) Komutanı başkanlığında bir heyet incelemelerde bulundu. Sokakları dolaşan heyet daha sonra kentin sivil yöneticileri ile bir araya geldi.

TSK DEVRİYE FAALİYETLERİNE 3 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları ile birlikte bağımsız devriye faaliyetlerine 3 gün önce başlarken, bugün Menbiç kentini ABD'nin Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel başkanlığında bir heyet ziyaret etti.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, başkanlığındaki heyet kentin sivil ve askeri yönetimi ile bir araya geldi. Haberde, General Votel'in kentin sokaklarını da dolaşarak yaşayanlarla görüştüğü de belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'li General Votel, Menbiç'te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN