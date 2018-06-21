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Alman Şansölyesi Merkel Amman’da

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ’ün başkenti Amman’a resmi ziyarette bulundu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 10:08
Alman Şansölyesi Merkel Amman’da

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 'ün başkenti Amman'a resmi ziyarette bulundu.

ÜRDÜN KRALI ABDULLAH İLE İŞBİRLİĞİ

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Ürdün Kralı II. Abdullah ile iki ülke arasındaki işbirliği, ikili ve bölgesel meseleler konusunda görüşmelerde bulunmak üzere dün geç saatlerde resmi bir ziyaret için Ürdün'ün başkenti Amman'a geldi. Beraberinde Alman parlamenterler ve iş adamları da bulunan Merkel, Ürdün'ün Marka Askeri Havaalanı'nda Amman Valisi ve belediye başkanı, Ürdün'ün Almanya Büyükelçisi, Almanya'nın Ürdün Büyükelçisi ve elçilik personeli ve çok sayıda askeri ve sivil yetkililer tarafından karşılandı.

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Alman Şansölyesi Merkel Amman’da
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