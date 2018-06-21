Amerikan sözcünün iddiasına Rusya'dan sert tepki!

Rusya, ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Ukrayna'da Rus yanlısı milislerin İHA'lar ile sivilleri bombaladığı iddiasına sert tepki geldi.

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Twitter hesabından Ukrayna'nın Donbass şehrinde Rus yanlısı milislerin insansız hava araçlarıyla (İHA) sivillerin üstüne bomba attığı iddiasına Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'dan yanıt gecikmedi.

"İHA'LAR AGİT RARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR"

Ukrayna konusunda Belarus'un başkenti Minsk'te imzalanan anlaşmaya atıfta bulunan Zakharova, "Kiev yönetimine destek olmak için yaşadığı heyecanı görsek bile Amerikan ortaklarımızı kamu açıklamalarında profesyonelce ve daha sorumlu olmaya çağırıyoruz. Hatırlanmalıdır ki AGİT tarafından insansız hava araçlarının hareketleri kayıt altında tutulabiliyor. Bu tür ifadeler Rusya'yı Ukrayna meselesinde bir tarafmış gibi gösteriyor. Kiev yönetimi, Minsk anlaşmasını sabote etmek için bu gibi girişimlerde bulunuyor" dedi.

ABD SÖZCÜSÜ RUSYA İHA'LARLA SİVİLLERİ BOMBALADI DEMİŞTİ



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya yanlısı ayrılıkçılar 9 Haziran'da İHA'lar ile sivillere bomba attı. Rusya, Özel Gözlem Misyonu'nun ve AGİT'in barış çabalarına destek vermeli" demişti.