Belçika'da gazetecilere gözaltı krize neden oldu

Belçika'da Fransızca yayın yapan ulusal televizyon kanalı RTBF'in 2 gazetecisi ile 3 teknisyeninin, bir göçmen merkezinde yapılan eylemi çektikleri esnada gözaltına alınmaları ülkede krize neden oldu.

GÖÇMEN MERKEZİNDE GÖRÜNTÜ ALMAK İSTEYEN GAZETECİLER GÖZALTINDA

"Notinmyname" adındaki dernek üyelerinin, göçmen politikasını protesto etmek üzere, Steenokerzeel kenti yakınlarında yer alan bir göçmen merkezini işgal etmesini haber yapmak üzere olay yerine gelen gazeteciler, güvenlik güçlerinin engeline rağmen görüntü almaya çalışmaları nedeniyle polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakolda ifadeleri alınan gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı.

İLK CİDDİ TEPKİ!

Avrupa'ya başkentlik yapan Brüksel'in yaklaşık 15 kilometre uzağında olan bir yerde gazetecilere müdahale edilmesine ilk ciddi tepki, Frankofon Profesyonel Gazeteciler Cemiyeti (AJP) Genel Sekreteri Sophie Lejoly'den geldi. Gazetecilere yönelik yapılan müdahaleyi ifade özgürlüğüne, bilgi özgürlüğüne ve bilgi edinme hakkı üzerine orantısız bir ihlal olarak tanımlayan Lejoly, "Gazetecileri idari olarak gözaltına almak zararsız bir önlem değildir" dedi.

"POLİS TARAFINDAN SAĞLANAN GÜVENLİĞE SAYGI GÖSTERİN..."



Olay sonrası açıklama yapan Belçika Başbakanı Charles Michel ise, Belçika'nın bir hukuk devleti olduğu konusunda açıklığın sağlanacağına dair güvence verirken, "Basın özgürlüğü garanti altına alındı ancak polis tarafından sağlanan güvenliğe saygı gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

Başbakan Michel'in yaptığı açıklama gazetecileri tatmin etmezken, Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Belçika devletinin ifade özgürlüğü konusunda yapılan ihlal hakkında ifade vermesi üzerine Avrupa Konseyi ile Strazburg'daki Belçika Büyükelçisine baskı yapmaya hazırlanıyor.



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