Dünya adaleti için Erdoğan’ı destekliyorum

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ilerleyen dönemlerde görevini devretmesi beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim gündemi değerlendirdi. Teröre, yolsuzluğa ve adaletsizliğe karşı olduğu için 10 yıldan fazla hapiste yattığını belirten İbrahim, başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra tekrar Malezya'yı büyütmek için çalışmalara başlayacağını söyledi.

HAPSE GİRMEK BİZİ OLGUNLAŞTIRIR

Hapishane hayatının cehennemden farksız olduğunu anlatan İbrahim, şunları kaydetti: "Fakat içeride olduğum günlerde her zaman Allah'ın yardımını gördüm. Çünkü çok zor günlerdi. İnsan hapisteyken kilo veriyor, hasta oluyor, yaralanabiliyor yani hapishanede pek çok sorunla karşılaşılıyor. Dünyada birçok siyasi lider hapis ve sürgün hayatı yaşamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hapiste kaldı. Hapse girmek bizi daha sabırlı, daha bilgili yapar ve olgunlaştırır. İnşallah daha iyi bir lider yapar."

YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİ

Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hapisteyken eşi ve kızını moral vermek ve destek olmak için Türkiye'de ağırladığını ve eşi vasıtasıyla kendisini de Türkiye'ye davet ettiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasının en etkili lideri olduğunu vurgulayan İbrahim şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa Filistin davası ile Orta Doğu'da özgürlük ve barış sağlanması için çok mücadele ediyor. O yüzden Müslüman halklar kendisini hem çok iyi tanıyor hem de çok seviyor. İktidarı süresince adeta yeni bir Türkiye inşa etti. Asyalı bir siyasetçi olarak, 24 Haziran seçimlerinde Orta Doğu'da, Filistin'de ve hatta dünyada adalet için mücadele eden Erdoğan'ı destekliyorum. Çünkü Erdoğan, adalet için mücadele eden bir lider." (Yenişafak)