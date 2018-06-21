İsrail başbakanının eşi hile ve yolsuzlukla suçlanıyor

İsrail Adalet Bakanlığı, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında, hile ve resmi rezidansa yemek sipariş etmek suretiyle kamu parasını harcamada yolsuzluk suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıkladı.

100 BİN DOLARDAN FAZLA ÖDENEĞİ HİLELİ YOLARLA KULLANMIŞ

Hazırlanan iddianamede Sara Netanyahu ve bir kamu görevlisinin, restoranlara yüzlerce kez yemek siparişi vererek 100,000 dolardan fazla bir ödeneği hileli yolla kullandıkları belirtiliyor. Kurallara göre, resmi ikametgahta görevli bir aşçı varsa, dışarıdan yemek sipariş edilemiyor.

NETANYAHU'NUN DA BİRDEN FAZLA YOLSUZLUK DAVASI BULUNUYOR

Adalet bakanlığının medyaya verdiği iddianamede Sara Netanyahu ağır hilecilik ve güveni istismar ile suçlandı. Kendisi de birden fazla yolsuzluk soruşturmasına hedef olan Başbakan Netanyahu, eşine yöneltilen suçlamaların haksız ve asılsız olduğunu söyledi.

Bu olayın, dördüncü kez iktidara gelmiş bulunan ve kamuoyu yoklamalarında popülaritesi süren İsrail liderine siyaseten zarar vermesi beklenmiyor.