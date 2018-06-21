İsrail, El Halil Camisine karakol kurdu

İsrail'in El Halil'i işgal ettiği tarih olan 1948'den sonra ilk defa El Halil'de İbrahim Camisine polis merkezi açtı. İsrail Güvenlik Bakanı Qil'at Ardan El Halil'de bulunan İbrahim Camisinde polis merkezi açıldığını açıkladı. Ardan, "Bunu yapmakla atalarımızın topraklarında egemenliğimizi yürürlüğe koruyoruz" ifadesini kullandı. Ardan, bu merkezin El Halil'deki Karyat Arba Yahudi yerleşim bölgesindeki 30 bin yerleşimciye hizmet sunacağını söyledi.

İbrahim Camisinin İmamı Hefti Ebu Snenah, bu hareketin bölgenin Yahudileştirilmesi girmiş olduğunu belirterek, bunun kanunlara ve milli geleneğe aykırı olduğunu söyledi. Abu Snenah, bütün milli ve mahalli derneklere çağrıda bulunarak bu uygulamanın, durdurulmasını istedi.

İSRAİL'İN İŞGALİNİN CEZALANDIRILMASI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULACAK

Ayırım duvarı ve Yahudi Yerleşimine direniş Komitesinin müdürü, Yunus Arar İsrail işgalinin cezalandırılması için mahkemelere başvuracaklarını, bunda kararlı olduklarını söyledi.

İSRAİL'İN CAMİYE KARŞI İŞGAL SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Arar, bunun yanında, şehirdeki İslamın kutsal mekanlarına karşı Yahudi işgaline karşı halk direnişinin yoğunlaştırılacağını söyledi.

Bir Filistin vatandaşı olan Kadir Saban, 1994 yılındaki katliamdan beri İsrail'in Camiye karşı işgal sürecinin devam ettiğini söyledi. Şaban, caminin içinde karakol açılması ve Müslümanların engellenmesinin, buranın Yahudileştirilmesi anlamına geldiğini söyledi. Şaban, İsrail'in bu hareketini durdurması için uluslararası kuruluşların devreye girmesi çağrısında bulundu.