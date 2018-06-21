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Mattis: somut bir adım atmadı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 'nin programını iptal ettiğine ya da konu ile ilgili atılmış somut bir adıma ilişkin bir bilgisi olmadığını belirtti

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 14:51
Mattis: Kuzey Kore somut bir adım atmadı

ABD Başkanı , lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'daki Singapur zirvesi sonrasında, Kuzey Kore'nin programını iptal etmesi ilgili bir toplantının daha yapılabileceğini duyurmuştu; ancak, Mattis böyle bir toplantıyı yakın bir gelecekte beklemediğini söyledi.

Singapur zirvesi çıkışında konuşan Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını iptal edeceğini, buna karşılık olarak da ABD'nin ile gerçekleştirdiği askeri tatbikatları durduracağını söylemişti.

Mattis, 'un Ağustos ayı için planlanmış tatbikatlarını durdurma kararı aldığını belirtirken, Kuzey Kore tarafından atılmış herhangi bir adımdan haberi olmadığını söyledi ve "Kapsamlı müzakereler henüz başlamadı. Bu aşamada somut bir adım beklemiyorum" dedi.

Singapur zirvesi sonrasında Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birlikte Kuzey Kore yetkilileriyle nükleer silahsızlanma anlaşmasının ayrıntılarını görüşeceğini söylemişti.

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Mattis: Kuzey Kore somut bir adım atmadı
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