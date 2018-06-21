‘Menbiç takvimi tıkır tıkır işliyor’

Haber yayınına konuk olan Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin uzlaşıya vardığı Menbiç
yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, ABD ile mutabık kalınan, Menbiç'in Suriye'nin geri kalan kısmı için örnek olacağı yol haritasında uygulama safhasına gelindiğini belirterek "Aşama aşama, takvim tıkır tıkır işliyor" dedi. YPG/PKK GİDECEK
Süreci Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı
, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı ile yürüttüklerini ifade eden Çavuşoğlu, amaçlarının terör örgütü YPG/PKK
'yı Menbiç'ten çıkarmak olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, "Güvenlik boşluğu oluşturmamak için birlikte devriye gezeceğiz. Bu süreçte de yine güvenlik birimlerini ve Menbiç'i yönetecek kişileri birlikte tayin edeceğiz. Yani yerel halka teslim edeceğiz. Onları da eğiteceğiz" dedi. Menbiç'i terk etmek zorunda kalan Türkiye'deki Suriyelileri bu bölgeye döndüreceklerini söyleyen Çavuşoğlu, göçmenlerin ihtiyaçlarının da karşılanacağını belirtti. Çavuşoğlu, Menbiç modeliyle bölgenin tamamını istikrara kavuşturup güvenliği sağlayacaklarını ve bunun Suriye ve Türkiye'nin güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı. ABD'nin eski ve yeni yönetimlerinin YPG/PKK'nın bölgeden çıkarılması sözlerini tutmadığını ifade eden Çavuşoğlu, harekete geçmek isteyen Türkiye'ye ABD'den birlikte çalışma önerisi geldiğini dile getirdi. Türkiye'nin bu konuda çok kararlı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Kararlı olduğumuzu da herkese gösterdik. Kararlılığımızı DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı'nda gösterdik, Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'yla gösterdik" diye konuştu. SINIR ÖTESINE HAVA HAREKÂTINDA 10 TERÖRIST ÖLDÜRÜLDÜ
TÜRK
Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarınca yapılan harekat sonucu silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi, 10 terörist etkisiz hale getirildi.