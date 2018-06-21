Son Dakika:Irak Anayasa Mahkemesi'nden seçim kararı!

Irak Anayasa Mahkemesi, parlamentonun hile karıştığı gerekçesiyle 12 Mayıs seçim sonuçlarının "yeniden elle sayılması kararının" doğru olduğuna karar verdi. Mahkeme Başkanı Mithat Mahmut, mahkemede kararın görüşülmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Parlamentonun oylar yeniden elle sayılsın kararı anayasaya aykırı değil, doğrudur." dedi.

OYLARIN İPTAL EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL

Mahmut, parlamentonun hile karıştığı gerekçesiyle yurt dışındaki seçmenler ve sığınmacılarla birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesi kararının ise anayasal olmadığını, bunu reddettiklerini ifade etti.

Mahkeme, ayrıca parlamentonun Irak Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin görevine son verip, onların yerine elle sayım sürecinde görev alacak yargıçların atanmasını da doğru buldu.

HİLE KARIŞTIĞI NEDENİYLE 12 MAYIS'TA YAPILAN SEÇİM SONUÇLARI ELE SAYILACAK

Irak Parlamentosu, hile karıştığı gerekçesiyle 12 Mayıs seçim sonuçlarının yeniden elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle IKBY'de güvenlik güçlerinin oylarının iptal edilmesi kararı almıştı.

Söz konusu kararın iptal edilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği ve Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) anayasa mahkemesine başvuru yapmıştı.