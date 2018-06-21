Türkmenler mahkemenin seçimle ilgili kararından memnun

ITC Başkanı Erşet Salihi de yayımladığı mesajda, karardan dolayı Türkmen halkını kutladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI DA KARARDAN MEMNUN

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allav konuya ilişkin açıklamasında, "Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk ve hile yapanlara büyük bir darbe indirdi." ifadelerini kullandı. Bir diğer Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi de mahkemenin aldığı kararı tamamen desteklediklerini dile getirdi.

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI

Irak Anayasa Mahkemesi Başkanı Mithat Mahmut, yaptığı açıklamada, "Parlamentonun oylar yeniden elle sayılsın kararı anayasaya aykırı değil, doğrudur." dedi. Mahmut, parlamentonun hile karıştığı gerekçesiyle yurt dışındaki seçmenler ve sığınmacılarla birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesi kararının ise anayasal olmadığını bunu reddettiklerini ifade etti.

MAHKEMENİN DİĞER KARARI

Mahkeme, ayrıca parlamentonun Irak Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin görevine son verip, onların yerine elle sayım sürecinde görev alacak yargıçların atanmasını da doğru buldu.

Irak meclisi hile karıştığı gerekçesiyle 12 Mayıs seçim sonuçlarının yeniden elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle IKBY'de güvenlik güçlerinin oylarının iptal edilmesi kararı almıştı.

Söz konusu kararın iptal edilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği ve Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) anayasa mahkemesine başvuru yapmıştı.