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Zeybekci: ’ye ilave vergi uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz!

Son Dakika:Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tarafından Türk ürünlerine uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulamaya bugün başlanacağını söyledi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 11:47
Zeybekci: ABD’ye ilave vergi uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz!

23 Mart'tan bu yana ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı., ilgili düzenlemeden muaf tutulmayı istemiş ancak bu istek kabul görmemişti.

TEDBİR KARARI ALINMIŞTI

Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulama kararı almıştı.

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Zeybekci, "Aldığımız karşı önlemlerle ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz" dedi ve ekledi:

"Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup, Türkiye'nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır."

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Zeybekci: ABD’ye ilave vergi uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz!
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