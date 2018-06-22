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'dan 'ya ağır darbe! Üst düzey isim...

Federal Savcılığı 21 Haziran tarihinde Federal Adalet Mahkemesinin soruşturma hakiminin emri üzerine 4 'lıyı tutukladı. Tutuklanan Veysel S.'nin PKK'nın üst düzey sorumlusu olduğu ve diğer üçünün PKK'lılara destek verdikleri duyuruldu.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 19:14
Almanya'dan PKK'ya ağır darbe! Üst düzey isim...

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Gelsenkirchen kentinde tutuklanan Veysel S.'nin (36) terör örgütüne üye olmak, gasp, tehlikeli yaralama, ölümle tehdit etmek, adam kaçırmak suçlarını işlediği, 2015-2017 yılları arasında PKK'nın Hamburg ve bölge sorumlusu, Temmuz 2017 tarihinden itibaren de Baden Württemberg eyaleti sorumlusu olduğu ifade edildi.

Cihan A'nın (36) Göppingen'de, vatandaşı Agit K'nın (25) Singen'de, Evrim A'nın (34) Böblingen kentinde tutuklandığı belirtildi. 3 kişinin ise PKK'nın eski Karlsruhe sorumlusu olan ve daha sonra PKK'dan kopan bir kişiyi 12 Nisan'da kaçırmak, fiziki şiddet uygulamak ve tekrar PKK'ya katılmasını sağlamak suçlarından tutuklandıkları belirtildi.

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Almanya'dan PKK'ya ağır darbe! Üst düzey isim...
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