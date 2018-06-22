Almanya'dan PKK'ya ağır darbe! Üst düzey isim...

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Gelsenkirchen kentinde tutuklanan Veysel S.'nin (36) PKK terör örgütüne üye olmak, gasp, tehlikeli yaralama, ölümle tehdit etmek, adam kaçırmak suçlarını işlediği, 2015-2017 yılları arasında PKK'nın Hamburg ve Berlin bölge sorumlusu, Temmuz 2017 tarihinden itibaren de Baden Württemberg eyaleti sorumlusu olduğu ifade edildi.

Cihan A'nın (36) Göppingen'de, Hollanda vatandaşı Agit K'nın (25) Singen'de, Evrim A'nın (34) Böblingen kentinde tutuklandığı belirtildi. 3 kişinin ise PKK'nın eski Karlsruhe sorumlusu olan ve daha sonra PKK'dan kopan bir kişiyi 12 Nisan'da kaçırmak, fiziki şiddet uygulamak ve tekrar PKK'ya katılmasını sağlamak suçlarından tutuklandıkları belirtildi.