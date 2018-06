Avrupa yolunda 34 bin göçmen öldü

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'daki United for Intercultural Action (UNITED) isimli Sivil Toplum Kuruluşu'nun (STK) yaptığı bir araştırma, 20 yılı aşkındır Avrupa topraklarına giriş yaparken hayatını kaybeden mülteci sayısının en az 34 bin 361 olduğunu ortaya koydu. İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi, UNITED'dan alıntı yaparak 1993'ten bu yana ölümlerin kademeli artış gösterdiğini belirterek bu ölümlerin sadece denizde boğularak gerçekleşmediğini, bazılarının Avrupa'ya ayak bastığı yere en yakın gözaltı merkezlerinde, bunun yanı sıra sığınma üniteleri, fabrikalar ve kent merkezlerinde öldüğünü aktardı.UNITED'ın çeşitli kaynaklardan topladığı verilerden yola çıkarak hazırladığı raporda 1993'ten bu yana yasadışı göçmen taşıyan yüzlerce teknenin Akdeniz 'de alabora olduğunu ve en az 27 bin göçmenin denizde boğularak can verdiği belirtiliyor. Ölümlerin yüzde 80'i deniz yolculuğu sırasında gerçekleşirken, kayda geçen 500'den fazla ölümünse sığınma kabulü sırasında gözaltı merkezleri, cezaevleri ve mülteci kamplarında gerçekleştiğini belirten UNITED, 400 kadar göçmenin intihar ettiğini, 600'den fazlasınınsa başkaları tarafından öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Libya açıklarında dün 301 göçmen kurtarıldı. Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin 12 farklı Afrika ülkesinden olduğu belirtildi. Suriye 'deki savaşın etkisiyle 2014'ten sonra denizde boğulan göçmen sayısı arttı. 2013'te boğularak ölen göçmen sayısı 900 iken, bu sayı 2017'de 3 bin 500 oldu.