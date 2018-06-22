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Avrupa yolunda 34 bin öldü

Hollandalı bir kuruluşu, 20 yıldır Avrupa yolunda ölen sayısının 34 bin 361 olduğunu, ’deki çatışma ortamı nedeniyle ölümlerin son yıllarda giderek arttığını bildirdi

Giriş Tarihi: 22.6.2018
Avrupa yolunda 34 bin göçmen öldü
Hollanda'daki United for Intercultural Action (UNITED) isimli Kuruluşu'nun (STK) yaptığı bir araştırma, 20 yılı aşkındır Avrupa topraklarına giriş yaparken hayatını kaybeden mülteci sayısının en az 34 bin 361 olduğunu ortaya koydu. İngiltere'de yayımlanan gazetesi, UNITED'dan alıntı yaparak 1993'ten bu yana ölümlerin kademeli artış gösterdiğini belirterek bu ölümlerin sadece denizde boğularak gerçekleşmediğini, bazılarının Avrupa'ya ayak bastığı yere en yakın gözaltı merkezlerinde, bunun yanı sıra sığınma üniteleri, fabrikalar ve kent merkezlerinde öldüğünü aktardı.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU DENİZDE
UNITED'ın çeşitli kaynaklardan topladığı verilerden yola çıkarak hazırladığı raporda 1993'ten bu yana yasadışı taşıyan yüzlerce teknenin 'de alabora olduğunu ve en az 27 bin göçmenin denizde boğularak can verdiği belirtiliyor. Ölümlerin yüzde 80'i deniz yolculuğu sırasında gerçekleşirken, kayda geçen 500'den fazla ölümünse sığınma kabulü sırasında gözaltı merkezleri, cezaevleri ve mülteci kamplarında gerçekleştiğini belirten UNITED, 400 kadar göçmenin intihar ettiğini, 600'den fazlasınınsa başkaları tarafından öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

açıklarında dün 301 göçmen kurtarıldı. Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin 12 farklı Afrika ülkesinden olduğu belirtildi.

'deki savaşın etkisiyle 2014'ten sonra denizde boğulan göçmen sayısı arttı. 2013'te boğularak ölen göçmen sayısı 900 iken, bu sayı 2017'de 3 bin 500 oldu.
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