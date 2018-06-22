Bediüzzaman'ın talebesi Mehmet Fırıncı’dan 24 Haziran açıklaması

Cumhurbaşkanı
Sayın Recep tayyip Erdoğan
'ın 24 Haziran
'da yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi halinde Hakikati haykırmaya devam edeceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız İnsanlığa ve İslamiyete çok büyük hizmetler etmiştir.
O'nun kahramanca mücadelesi pek tabii ki zındıka komitelerini rahatsız etmiş ve her türlü şer odağının hedefi haline getirmiştir. bizler de şimdiye kadar olduğu gibi 24 Haziran'da da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ak Parti
'ye desteğimizi tekraren ilan ediyor ve milyonlarca mensubu bulunan 342 Sivil toplum Kuruluşu ve kanaat önderleri olarak bu metni kamuoyu ile paylaşıyoruz." İŞTE O BİLDİRİ