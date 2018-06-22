Çin lazerleri ABD uçaklarını lazerle hedef alıyor!

Amerikan CNN kanalına konuşan bir askeri sözcü, ABD uçaklarına Eylül ayından bu yana lazerlerle nişan alındığını belirtti. Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleşen bu olayların müsebbibi ise Çin olarak görülüyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen sözcü, son vakanın son iki hafta içinde gerçekleştiğini ifade etti. Bu olayların hiçbirinin herhangi bir yaralanmaya ya da sağlık sorununa sebep olmadığını da bildirdi.

Bu yılın başlarında Afrika'nın doğusundaki Cibuti'de ABD askerlerinin yaralandığı bildirilmiş, ABD ordusu bu olaydan da yakınlardaki Çin askeri üssünü sorumlu tutmuştu. Çin Savunma Bakanlığı ise Amerikan askerlerine lazerle saldırı düzenleme iddialarını reddetmişti.

'EN BÜYÜK TEHDİT'

Son iddiaların da sahnesi olan Asya Pasifik, pek çok ülkenin hak iddia ettiği tartışmalı bir yer. Stratejik ve ticari önemi yüksek Güney Çin Denizi'nde Çin'in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Tayvan ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD de bölgeye çok sayıda savaş gemisi göndererek, stratejisinin merkezine Ortadoğuyerine Asya-Pasifik'i alıyor. Pekin yönetiminin bölgede bazı küçük adalar oluşturduğu ve askeri varlığını attırdığı biliniyor.

'Kuduz Köpek' lakaplı ABD Savunma Bakanı James Mattis, Çin'in statüsü tartışmalı Güney Çin Denizi'nde füzeler konuşlandırarak komşularını yıldırmaya ve baskı altında tutmaya çalıştığını ay başında söylemişti. Trump yönetiminin Çin ile yapıcı bir ilişki kurmak istediğini belirten Mattis, "Bununla birlikte Çin ile gerekirse aktif şekilde rekabet ederiz" demişti.

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris, uzun vadede ülkesine yönelik en büyük tehdidin Çin olduğunu geçen ay açıklamıştı.

KARŞILIKLI GÖZDAĞI

Çin geçen ay ilk kez bölgedeki Woody ve Paracel adalarına, ABD'nin aksi yöndeki uyarlarına karşın bombardıman uçakları göndermişti.

ABD'nin iki savaş gemisi, Güney Çin Denizi'nde Pekin'e gözdağı verince, Çin savaş gemileri ve uçakları bölgeye hareketlenerek ABD'yi uyarmıştı.