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Filistinli genci hapishanesin kör etti

Filistinli Hassan El Tamimi, hapishanesinde 'kasıtlı' ihmal sonucu gözlerini kaybetti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 17:13
Filistinli genci İsrail hapishanesin kör etti

Filistinli Hassan El Tamimi, hapishanesinde 'kasıtlı' ihmal sonucu gözlerini kaybetti.

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Filistinli Mahkumlar Kulübü'nün yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Filistinli Hassan El Tamimi'nin İsrail'deki "Shari Tzedek" hastanesinde tedavi olurken olduğu belirtildi. Kulüp, El Tamimi'nin gözaltına alındığı 7 Nisan'dan beri ihmallere maruz kaldığını söyledi.
Öte yandan Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı İbrahim Al-Shaer, İsrail makamlarını sorumlu tutarak, El Tamimi'ye karşı işlenen suçun, işgalin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını açıkladı.

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Filistinli genci İsrail hapishanesin kör etti
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