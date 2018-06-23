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’ya bir günde 750 saldırı

Esad rejimi, güvenli bölge ilan edilen ’ya bir günde rekor sayıda hava ve kara saldırısında bulunarak, 6 kişinin ölümüne neden oldu

Giriş Tarihi: 23.6.2018
Dera’ya bir günde 750 saldırı
'deki rejimi, perşembe günü ülkenin güneyindeki 'ya 750 kara ve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 6 sivil öldü, en az 7 sivil yaralandı. Dera, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu dört gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.
Rus Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, terör örgütü ile bağlantılı Beyaz Miğferler grubunun, 4 Nisan 2017'de Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde Şam tarafından kimyasal silah kullanıldığı provokasyonunu gerçekleştirmek için hafif bomba kullandığını söyledi. Kirillov ayrıca militanların laboratuvarında hardal gazı üretimi için kullanılan ekipman ve kimyasalların bir kısmının Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika'dan geldiğini ekledi.
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Dera’ya bir günde 750 saldırı
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