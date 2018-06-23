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Kendisiyle dalga geçen kocasının sülalesini...

'da bir kadın, kendisiyle dalga geçen kocası ve akrabalarının yemeklerine böcek ilacı karıştırarak 5 kişinin ölümüne, 120 kişinin sine yol açtı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 21:13 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 21:17
Kendisiyle dalga geçen kocasının sülalesini...

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, teninin rengi ve yaptığı yemeklerle dalga geçen eşi ve eşinin ailesini öldürmek amacıyla davette servis edilen yemeklere böcek ilacı karıştırdığı tespit edilen 23 yaşındaki Pragya Survase'nin gözaltına alındığını kaydetti.

4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, Survase'nin davetteki yemeklere böcek ilacı karıştırdığını itiraf ettiğini, 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. İlaçtan zehirlenen 120 kişi hastaneye kaldırıldı.

CİNAYETTEN YARGILANACAK

Gözaltına alınan Survase'nin cinayetten yargılanması bekleniyor.

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