TSK’dan teröre ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) ocak ayından bu yana yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 509 oldu. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada ayrıca 15-21 Haziran'da PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlardaysa 102 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, bu operasyonlarda 134 piyade tüfeği, 2 Milan tanksavar silahı, 1 AT-4 tanksavar silahı, 2 SA-18 füze, 8 RPG-7 roketatar ve başka türlerde pek çok silah da ele geçirildi.