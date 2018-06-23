‘YPG kesinlikle çekilecek’

ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Heather Nauert, terör örgütü PKK
'nın Suriye kolu YPG
'nin yol haritası çerçevesinde kesinlikle Menbiç'ten ayrılacağını bildirdi. Nauert, dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye
ile ABD arasında kararlaştırılan Menbiç yol haritası ve bölgede bulunan YPG unsurlarına dair açıklamalarda bulunarak, "YPG'nin, ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşma kapsamında, Menbiç'ten çıkmayı kabul ettiğini söyleyebilirim ama şu anda nerde bulunduklarını söyleyemem" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun geçtiğimiz günlerde Menbiç'ten YPG'nin ayrılacağına dair yaptığı açıklamalar ve YPG'nin halihazırda Menbiç'ten çekilip çekilmediği ile ilgili bir soruya cevap veren Nauert, bir yol haritasının kesinleştiğini tekrarlarken, "Bu yol haritası ile ilgili bilgi veremem, bu konuya girmeyelim" dedi. MÜTTEFİK TÜRKİYE
Gazetecilere bu konudaki soruları doğrudan YPG'ye sormayı tavsiye eden Nauert, ayrıca çekilme süresiyle ilgili yorum da yapmadı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler gözetiminde bulunan Mahmur Kampı
'nda PKK'ya müsaade edilmesi durumunda Türkiye'nin müdahale edeceği açıklaması sorusuna da cevap vermemeyi tercih eden Nauert, konuyu "NATO müttefikimiz olan Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sonlandırdı. ÜÇÜNCÜ DEVRİYE TAMAMLANDI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Menbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini tamamladı. TSK'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ile Menbiç cephe hattındaki Sacu Çayı civarında ABD ile koordineli ancak bağımsız şekilde üçüncü devriyeyi gerçekleştirdi. İlk devriye faaliyeti 18 Haziran'da, ikincisi 20 Haziran'da yapılmıştı. 'ABD YENİ ÜS KURUYOR'
Rus haber portalı Sputnik International,
terör örgütü YPG ağırlıklı Suriye
Demokratik Güçleri'ne bağlı (SDG) yerel
bir komutanı kaynak göstererek ABD'nin
Menbiç yakınlarında "yeni bir üs kurmakla
olduğunu" bildirdi. Haberde
Amerika'nın yeni askeri üssünün,
kentin girişimde bulunduğu
aktarıldı.