233 günlük esareti Başbakanlık bitirdi

Libya
'nın
Ubari kentinde 3 Kasım 2017'de kaçırılan 3 Türk işçi, 233 günlük esaretin ardından serbest bırakıldı. Kurtarılan işçilerin ailelerine müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım
verdi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul merkezli inşaat şirketi ENKA'nın mühendisleri Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan, 3 Kasım 2017'de şantiye dışında seyahat halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı. Olay sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı Libya'daki yerel makamlarla yakın temasa geçti. Yoğun süren görüşmelerin ardından Başbakanlığın da devreye girmesiyle 3 Türk işçi 233 günlük esaretin ardından serbest bırakıldı. YILDIRIM MÜJDELEDİ
Başbakan Binali Yıldırım hürriyetlerine kavuşan mühendislerin aileleri ile görüşerek gelişmeler hakkında bilgi verdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Libya makamlarıyla iş birliği halinde büyük sabır ve yoğun çabalar neticesinde sağ salim kurtarılan vatandaşların en yakın zamanda ailelerine kavuşturulacak olmasından büyük memnuniyet duyulduğu" kaydedildi.