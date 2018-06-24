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liderinden Erdoğan'a tebrik!

lideri Heniyye, seçimlerdeki başarısı için Erdoğan'ı tebrik etti.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 23:24 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 23:47
Hamas liderinden Erdoğan'a tebrik!

Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 'ı 24 Haziran seçimlerindeki büyük zaferiden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik eden ilk ülke ise oldu. Erdoğan'ı tebrik eden ilk üyesi ülke ise oldu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, seçim başarısından dolayı kutladı.

Demokratik sürecin başarısından övgüyle söz eden Heniyye, Türk halkı ve yönetiminin önümüzdeki dönemde daha çok ilerleme kaydetmesi temennisini ifade etti.

Heniyye, Hamas'tan üst düzey bir heyetin de Erdoğan'ı tebrik etmek için yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

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Hamas liderinden Erdoğan'a tebrik!
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