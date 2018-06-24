Hamas liderinden Erdoğan'a tebrik!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki büyük zaferiden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik eden ilk ülke ise Azerbaycan oldu. Erdoğan'ı tebrik eden ilk AB üyesi ülke ise Macaristan oldu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, seçim başarısından dolayı kutladı.

Demokratik sürecin başarısından övgüyle söz eden Heniyye, Türk halkı ve yönetiminin önümüzdeki dönemde daha çok ilerleme kaydetmesi temennisini ifade etti.

Heniyye, Hamas'tan üst düzey bir heyetin de Erdoğan'ı tebrik etmek için yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.