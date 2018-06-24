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, 500’e yakın şehit Türk askerinin naaşını veriyor...

Singapur’da ABD Başkanı ile Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında gerçekleşen tarihi zirvede imzalanan kimliği belirlenmiş askerlerin ülkelerine iade edilmesi anlaşmasının ardından, de harekete geçti. Kuzey Kore’de cenazeleri kalan şehitlerimizin kimliklerinin tespiti ve Türkiye’ye nakli için çalışma başlatıldı. Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Kuzey Kore’de görüşmeler yaptı. Kaybolan şehitlerin yakınları umutlanırken, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan, “Kore dağlarında şehidimiz kalmasın” dedi

Giriş Tarihi: 24.6.2018 10:08
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Kuzey Kore, 500’e yakın şehit Türk askerinin naaşını veriyor...
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