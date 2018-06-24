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lar ilk kez trafiğe çıktı

'da lar artık te araç kullanabilecek. Kadınların araç kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistanda geçtiğimiz yıl Kral Selman Bin Abdulaziz'in yayımladığı kararname ile Suudi kadınlar tarihinden itibaren trafikte araç kullanmaya başlayacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 09:53
Suudi Arabistanlı kadınlar ilk kez trafiğe çıktı

'da lar, kendilerine tanınan araç kullanma izninin bugün yürürlüğe girmesinin hemen ardından trafiğe çıktı.

Ülkedeki İslam alimlerinin ortaya attığı dini gerekçeler nedeniyle onlarca yıldır süren yasaklamadan sonra kadınlara tanınan araç kullanma izni bugün yürürlüğe girdi. İhbariyye ve Al Arabiya televizyon kanalları, kararın uygulanmaya başladığı ilk saatlerden itibaren ülkede ilk kez trafiğe çıkan kadın sürücülere ait görüntülere yer verdi.

KADINLAR BUGÜN İTİBARİYKE TRAFİKTE

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in 26 Eylül'de yayımladığı kararnameyle, kadınların da ehliyet alarak itibariyle araç sürme imkanına sahip olacağı duyurulmuştu.Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

KADINLARIN ARAÇ KULLANMASININ YASAK OLDUĞU TEK ÜLKEYDİ

Dünyada kadınların araç kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç kullanması haramdır." şeklinde verilen fetvadan dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

Kurul Başkanı Abdulaziz bin Baz ve diğer bir çok din adamı kadınların araç kullanması için "haram" fetvası verirken, Şeyh Abdulaziz el-Şeyh gibi bazı din adamları ise verilen bu fetvayı eleştiriyor ve kadınların da araç sürebileceğini ifade ediyor.

Ülkede "kadınların araç kullanmasına izin veren yasa çıkarılması" talebiyle ilki 1990'da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok kampanya düzenlenmişti.

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Suudi Arabistanlı kadınlar ilk kez trafiğe çıktı
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