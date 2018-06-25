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'dan açıklama... Trump, Erdoğan ile görüşecek...

Sözcüsü Sarah Sanders: Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için Başkan Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 00:00 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 00:03
Beyaz Saray'dan açıklama... Trump, Erdoğan ile görüşecek...

Sözcüsü Sarah Sanders, Başkanı 'ın Cumhurbaşkanı 'ı seçim zaferinden dolayı arayacağını bildirdi.

Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Sanders, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, dünkü seçim sonuçlarının ardından ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

"Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için Başkan Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Sanders, görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

Dünkü seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu birçok ülke liderinden tebrik telefonları almıştı.

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Beyaz Saray'dan açıklama... Trump, Erdoğan ile görüşecek...
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