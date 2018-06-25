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tekneleri tartışmalı adalar çevresinde görüldü

sahil güvenliğine ait 4 teknenin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar çevresinde görüldüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 10:48
Çin sahil güvenlik tekneleri tartışmalı adalar çevresinde görüldü

Kyodo'nun haberine göre, bu sabah saatlerinde adalar çevresinde fark edilen tekneleri, Japon devriyesi tarafından uyarıldı.

Doğu Çin Denizi'nde 'nın Senkaku, Çin'in Diaoyü olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Adalarda yaşayan kimse bulunmuyor.

Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor.

Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.

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Çin sahil güvenlik tekneleri tartışmalı adalar çevresinde görüldü
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