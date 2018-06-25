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: 'deki sonucu bizim i de olumlu

Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, 'deki lerin sonucuna ilişkin "Bu seçim, komşu ve dost ülke Türkiye i daha fazla istikrar ve güvenlik demektir. Bu bizim için de olumlu bir dir" dedi.

ANKA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 16:09
İran: Türkiye'deki seçim sonucu bizim için de olumlu

Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, 'deki lerin sonucuna ilişkin "Bu seçim, komşu ve dost ülke Türkiye i daha fazla istikrar ve güvenlik demektir. Bu bizim için de olumlu bir dir" dedi.




Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Türkiye'deki seçimlere değinen Kasımi, Cumhurbaşkanı 'ın seçim zaferi için "Bu duyduğum iyi bir herdi. Şimdiki fırsatı değerlendirerek Sayın Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik ediyorum"dedi. Kasımi şöyle devam etti:

"Bu seçim, komşu ve dost ülke Türkiye için daha fazla istikrar ve güvenlik demektir. Bu bizim için de olumlu bir hadisedir. Türk halkını temsil edecek bir hükümetin kurulması konusunda Erdoğan'a gönülden başarılar dilemeliyiz."




"SEÇİMLER, DAHİL DAHA KAPSIMLI BİR İŞBİRLİĞİNE YOL AÇABİLİR'"


Kasımi, 24 Haziran seçimlerinin karşılıklı işbirliği konusunda yeni fırsatlar oluşturacağına inandıklarını belirterek, "Bu yeni fırsat bölgede daha fazla barış ve güvenlik sağlanması üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Ayrıca terörizmle mücadele ve Suriye dahil olmak üzere ekonomik, siyasal ve bölgesel alanlarda daha kapsamlı bir işbirliğinin oluşmasına yol açabilir" dedi.

Basın toplantısında Avrupa Birliği'nin, Trump yönetiminin çekildiği nükleer anlaşmaya yönelik İran'a sunacağı paket üzerinde duran Kasımi, "Herhangi bir paket İran'a teklif olarak sunulursa, beş ülke tarafından da kabul edilmesi gerekir. Tüm bu ülkeler (, Fransa, , Rusya ve Çin) nükleer anlaşma hususunda sorumlu tutulmalı ve buna bütün olarak bakılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kasımi, İran'ın AB'nin önerdiği paketi teslim aldıktan sonra ülke ve halkın menfaatleri doğrultusunda gerekli tavrını göstereceğini bildirdiği açıklamalarında, ABD'nin İran politikasını eleştirerek özellikle Trump hükümetinin İran'a yönelik "psikolojik şavaş kampanyası" başlattığını da söyledi.

Dünya liderleri Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ediyor

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İran: Türkiye'deki seçim sonucu bizim için de olumlu
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