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Makedonya Başbakanı Zoran Zaev 'ı tebrik etti

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 19:39
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Makedonya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zaev, 'a gönderdiği tebrik mesajında seçimde elde edilen zafer nedeniyle tebriklerini iletti.

Türkiye ile Makedonya arasındaki geleneksel iyi ilişkileri teyit eden ve karşılıklı ilginin bulunduğu tüm alanlardaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi temennisinde bulunan Zaev, "Ülkelerimiz arasında bulunan geleneksel dostane ilişkiler, toplumlarımızın gelişmesi ve ülkelerimiz ile halklarımız arasında daha iyi gelecek inşa etme doğrultusunda yıllardır karşılıklı destek ve anlayış örneği teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Zaev ayrıca, Türkiye ile uzun yıllar süren dostluk, karşılıklı destek ve iş birliği ruhu doğrultusunda, Türkiye'den Makedonya'nın NATO ittifakına tam üyeliği yönündeki hedeflerine destek beklediklerini kaydetti.

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Makedonya Başbakanı Zoran Zaev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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