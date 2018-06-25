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'dan flaş seçim açıklaması

Son dakika haberi: Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrardan seçilmesinden dolayı arayıp tebrik edeceğini açıkladı. Türk halkının da yüksek katılımından övgüyle bahseden Stoltenberg, Türkiye'nin ittifak için çok önemli bir üye olduğunu söyledi.

MEHMET SOLMAZ
AA MEHMET SOLMAZ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 13:05 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 13:23
NATO'dan flaş seçim açıklaması

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik edeceğim. Aynı zamanda Türk halkını da seçimlere yüksek katılımından ötürü tebrik ediyorum." dedi.



TERÖRLE MÜCADELEDE KİLİT ROL OYNUYOR

Türkiye'nin için "çok önemli bir müttefik" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ülkenin sadece coğrafi açıdan stratejik öneme sahip olmadığını, aynı zamanda terörle mücadelede kilit rol oynadığını belirtti.

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NATO'dan flaş seçim açıklaması
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