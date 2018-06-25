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Ruhani ve Poroşenko'dan Erdoğan'a tebrik

İran Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı lerde elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı da Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 10:36
Ruhani ve Poroşenko'dan Erdoğan'a tebrik

Ruhani, İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı mesajında, "Sayın , halkınızın güven oyunu alarak Cumhurbaşkanlığı lerini yeniden kazanmanızı içtenlikle tebrik eder, şahsınızın yeni cumhurbaşkanlığı döneminde iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesini temenni ederim" dedi.



KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KUTLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti( ) , Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak kutladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı telefon görüşmesinde seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

SUDAN İHVANI'NDAN ERDOĞAN'A SEÇİM TEBRİĞİ

Sudan'da Teşkilatı (İhvan), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

İhvan Genel Gözlemcisi Avdullah Hasan, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda kazandığı başarı ve ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın da meclisteki sandalyelerin büyük kısmını kazanmasından ötürü kutladı.

Erdoğan'ın seçimi kazanmasında "büyük bir ders olduğuna" dikkati çeken Hasan, şu ifadeleri kullandı:

"Halklar özgürlük ve istikrar döneminin sürmesi için ilk garantör. Halk yönetimine güvendiği durumda, ne askeri darbelerle ne de dışarıdan yapılan komplolarla zulüm ve askeri hükümdarlığa dönecektir."

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Ruhani ve Poroşenko'dan Erdoğan'a tebrik
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