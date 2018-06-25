Ruhani ve Poroşenko'dan Erdoğan'a tebrik

Ruhani, İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı mesajında, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halkınızın güven oyunu alarak Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini yeniden kazanmanızı içtenlikle tebrik eder, şahsınızın yeni cumhurbaşkanlığı döneminde iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesini temenni ederim" dedi.





KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KUTLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti( KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak kutladı.



KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı telefon görüşmesinde seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

SUDAN İHVANI'NDAN ERDOĞAN'A SEÇİM TEBRİĞİ



Sudan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

İhvan Genel Gözlemcisi Avdullah Hasan, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda kazandığı başarı ve AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın da meclisteki sandalyelerin büyük kısmını kazanmasından ötürü kutladı.

Erdoğan'ın seçimi kazanmasında "büyük bir ders olduğuna" dikkati çeken Hasan, şu ifadeleri kullandı:

"Halklar özgürlük ve istikrar döneminin sürmesi için ilk garantör. Halk yönetimine güvendiği durumda, ne askeri darbelerle ne de dışarıdan yapılan komplolarla zulüm ve askeri hükümdarlığa dönecektir."