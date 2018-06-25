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Vietnam’da ve toprak kayması: 7 ölü

Vietnam’da ların yol açtığı ve toprak kayması nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 11:58
Vietnam’da sel ve toprak kayması: 7 ölü

Vietnam'da ların yol açtığı ve toprak kayması nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Vietnam undan yapılan açıklamada, Vietnam'ın kuzeyinde Lai Chau ve Ha Giang bölgesinde cumartesi gününden bu yana meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 12 kişiye ise ulaşılamadığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YETKİLİLER ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİYOR

Afet Yönetimi Kurumunun açıklamasında, sel ve toprak kaymasının ülkede 3.32 milyar dolar maddi hasara yol açtığı belirtildi. ölü sayısının artmasından endişeleniyor.
Vietnam'da hükümet verilerine göre, geçtiğimiz yıl doğal afetler nedeniyle 389 kişi hayatını kaybetmiş, 668 kişi ise yaralanmıştı.

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Vietnam’da sel ve toprak kayması: 7 ölü
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