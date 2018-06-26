Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD Dışişleri Bakanlığı: "Türk seçmeninin kararına saygı duyuyoruz

ABD : "Türk seçmeninin kararına saygı duyuyoruz

ABD , 'deki seçim sonuçlarıyla ilgili, "Türk seçmeninin kararına saygı duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

AA DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 00:16 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 02:01
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türk seçmeninin kararına saygı duyuyoruz
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin ardından, ABD'den 'ye 'demokrasisini güçlendirme' çağrısı geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerine ilişkin kısa bir açıklamada bulundu. Türkiye ile ABD arasındaki bağları güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi ayarlamak için çalışmaların sürmekte olduğunu belirtti. Sanders, "Türkiye'yi demokrasisini güçlendirmeye ve ikili ilişkilerdeki sorunları çözme yönünde ilerlemeyi sürdürmeye teşvik ediyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Dışişleri Bakanlığı: "Türk seçmeninin kararına saygı duyuyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN