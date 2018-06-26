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Düğünden altı gün sonra et yiyen bakteri yüzünden Yelena Gorelik Cabañas'in bacağı kesildi

'nin a eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Yelena Gorelik Cabañas düğününden altı gün sonra et yiyen bakteri yüzünden bağacaından oldu.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 15:57
Düğünden altı gün sonra et yiyen bakteri yüzünden Yelena Gorelik Cabañas'in bacağı kesildi

Düğünden altı gün sonra et yiyen bakteri yüzünden Yelena Gorelik Cabañas'in bacağı kesildi. 'nin a eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Yelena Gorelik Cabañas, düğünden sonra bacağında çok ciddi ağrı hissetmeye başladı.

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Düğünden altı gün sonra et yiyen bakteri yüzünden Yelena Gorelik Cabañas'in bacağı kesildi
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