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Düğünden altı gün sonra et yiyen bakteri yüzünden Yelena Gorelik Cabañas'in bacağı kesildi
ABD 'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Yelena Gorelik Cabañas düğününden altı gün sonra et yiyen bakteri yüzünden bağacaından oldu.
Giriş Tarihi: 26.6.2018 15:57
Düğünden altı gün sonra et yiyen bakteri yüzünden Yelena Gorelik Cabañas'in bacağı kesildi. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Yelena Gorelik Cabañas, düğünden sonra bacağında çok ciddi ağrı hissetmeye başladı.