Dünyadan Türkiye’ye seçım alkışı

Türkiye
'nin bir ilki yaşadığı Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Genel Seçim
i, dünya basınında geniş yer buldu. Yorumlarda geniş katılım oranı, hiçbir sorun yaşanmaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 14'üncü seçim galibiyeti alkışlandı. EZİCİ BİR ZAFER
Katar merkezli El Cezire
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat hikayesini anlatan geniş bir dosya haber yayımladı. Erdoğan'ın 2002 yılından beri Türkiye'yi yönettiğini ve girdiği 14 seçimin hepsini kazandığını vurgulayan El Cezire, Erdoğan'ı "Yenilmez" şeklinde tanımladı.
İspanya'nın en büyük gazetesi El Pais "Erdoğan, ülkesinde sandıkta onu yenebilecek bir lider olmadığını bir kez daha kanıtladı" yorumunu yaptı. Rusya
merkezli Ria Novosti ajansında "Erdoğan, seçim için koyduğu tüm hedeflere ulaştı" yorumu yapıldı.
Japon haber televizyonu NHK, 60 milyona yakın seçmenin oy verdiğine dikkat çekerek "Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, bölgeyi etkileyecek" dedi.
Çin haber ajansı Şinhua, "Kritik seçimlerde kesin zafer Erdoğan'ın" başlığını attı.
ABD'de yayın yapan Wall Street Journal
gazetesindeki analizde de "Erdoğan seçimden ezici bir zaferle çıktı" denildi.
Fransız AFP ajansı, katılım oranının yüzde 90'a yakın olduğunu belirttiği haberinde Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nın (AGİT) oy verme işlemleri sırasında hiçbir problemin yaşanmadığını açıkladığını aktardı.
İngiliz Guardian gazetesi de CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin mağlubiyeti kabul ettiğini internet sitesinden okuyucularına duyurdu. 30 LİDER ARADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim zaferi nedeniyle tebrik yağıyor. Azerbaycan, Macaristan, Filistin, Bosna Hersek, Özbekistan, Katar liderlerinin ardından dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, İngiltere Başbakanı Theresa May, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da dahil olduğu 30 lider bizzat Erdoğan'ı tebrik etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Palopoulos, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi de birer tebrik mesajı gönderdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Erdoğan'ı tebrik edeceğim" diye konuştu. İsrail'de Arap asıllı milletvekili Talib Ebu Arar'ın da konuşmasında Erdoğan'ı kutlaması meclisi karıştırdı. Gazze'de de Erdoğan'ın başarısı nedeniyle tatlı dağıtıldı. PUTİN: BÜYÜK SİYASİ OTORİTE
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'a yolladığı telgrafta Türkiye'deki sonucun, "Erdoğan'ın büyük bir siyasal otorite olduğunu tamamen kanıtladığını" ifade etti. Putin ardından telefonla da aradığı Erdoğan'ı tebrik etti. İki lider, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin kararlılıklarını teyit etti