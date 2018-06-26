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mahkemesinden skandal karar

askeri mahkemesi, 'e yaptığı ziyaretin ardından 'da 'ye dönmek için geldiği 'deki Ben nda gözaltına alınan 'ın gözaltı süresini bir hafta daha uzattı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 19:36 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 04:18
İsrail mahkemesinden skandal karar

'e yaptığı ziyaretin ardından 'da 'ye dönmek için geldiği 'deki Ben 'nda gözaltına alınan 'ın avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin " devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi" suçlamalarıyla bir kez daha hakim karşısına çıktığını söyledi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Salim askeri bölgesindeki askeri mahkemede görülen duruşmada İsrail polisinin Özkan'ın gözaltı süresinin 9 gün daha uzatılmasını talep ettiğini aktaran Hamayse, mahkemenin ise gözaltı süresinin bir hafta uzatılmasına karar verdiğini belirtti.

MAHKEMEDEN GÖZALTI SÜRESİNE İTİRAZA RET

Hamayse, gözaltı süresine itiraz ettiklerini ancak bunun mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi.

Bunun üzerine bir üst mahkeme olarak işgal altındaki 'da yer alan Offer Askeri Mahkemesi'ne başvurduklarını dile getiren Hamayse, Ebru Özkan'ın yarın Offer'de yeniden hakim karşısına çıkacağını dile getirdi.

Hamayse, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden yetkililerin de bugünkü duruşmada hazır bulunduğunu sözlerine ekledi.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da 'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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İsrail mahkemesinden skandal karar
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