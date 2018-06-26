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'den 'ye yeni hava

ordusuna ait savaş uçakları 'nin doğusunda "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu iki noktaya düzenledi. Savaş uçaklarından atılan roketlerin Gazze'nin doğusundaki Şucaiye semti ile Tuffah semtindeki bir aracı hedef aldığı kaydedildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 17:30
İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı

savaş uçakları, 'nin doğusundaki sınır bölgesinde iki noktayı vurdu.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de ya ilişkin yaptığı açıklamada, "askeri uçakların balonları hazırlayan bir grubun kullandığı araç ile bir gözetleme merkezini hedef aldığını" söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından ise saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

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İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı
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