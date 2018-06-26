İsrailli Bakan'dan uçurtma uçuran çocuklara ölüm emri

İsrail'in Eğitim Bakanı Naftali Bennett, ülkesinin işgaline ve zulmüne direnen Filistinli çocuklara "onlar çocuk değil, terörist" dedi.

Haber7'nin haberine göre; Adeta gözü dönen İsrailli bakan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; "Gazze Şeridi'nden uçurtma ve balon uçuranlara ateş açılmalıdır. Zira onlar çocuk değil, teröristtir. Bu uçurtmaları ve balonları uçuranların hedef alınması, durumun daha kötüleşmesini engellemek için tek operasyonel ve ahlaki yoldur."

Ateşli uçurtmalar ve balonlar, Filistinli gençlerin İsrail'e karşı kullandığı direniş hareketlerinden biri. Tanka, topa, tüfeğe, uçağa karşı yüreğini ortaya koyan Filistinliler, bu yeni yöntem ile İsrail'i yeni güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu iki noktaya saldırı düzenledi.

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Savaş uçaklarından atılan roketlerin Gazze'nin doğusundaki Şucaiye semti ile Tuffah semtindeki bir aracı hedef aldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "askeri uçakların balonları hazırlayan bir grubun kullandığı araç ile bir gözetleme merkezini hedef aldığını" söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından ise saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.