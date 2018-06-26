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'daki 1MDB soruşturmasında "" tutuklandı

tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasında adı geçen 'ın mali işler yardımcısı olduğu öne sürülen bir kişinin tutuklandı. alezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların, Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 23:32
Malezya'daki 1MDB soruşturmasında Datuk tutuklandı

Bernama Haber Ajansında yer alan habere göre, Necip'in adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında ilk tutuklamanın gerçekleştiği belirtildi.

Eski Başbakan Necip Rezak

İsmi açıklanmayan ve "" takma adıyla bilinen kişinin bir haftadır sorgulandığı ve Necip'in mali işler yardımcısı olduğu iddia edildi.

1MDB YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB isimli yatırım şirketine bağlı ajanslar, lar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

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Soruşturma yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla yeniden açıldı

lılar, Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların, Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma yeni Başbakan 'in talimatıyla tekrar açılmıştı.

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Malezya'daki 1MDB soruşturmasında "Datuk" tutuklandı
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