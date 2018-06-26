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Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Beyaz Sray'dan edinilen bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Haziran tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde gösterdiği başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı ile görüşme planladığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 11:02
Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı araması için planlama yapıldığını açıkladı. Sanders, tebrik telefonuna ilişkin hazırlık konusundaki sözlerine Türkiye'nin demokrasisini güçlendirme yönünde adımlar atmasını bekledikleri vurgusunu da ekledi.

GÖRÜŞMENİN AKŞAMÜSTÜ OLMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre, görüşmenin bugün (salı) akşamüstü saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın kısa açıklamasında Türkiye seçmeninin kararına saygı duyulduğu belirtilerek ABD'nin Erdoğan ile yapıcı bir ilişki kurmayı dört gözle beklediği kaydedildi.

Açıklamada ABD'nin Erdoğan dahil Türkiye'nin tüm seçilmiş temsilcilerini bütün vatandaşların farklı görüşlerini temsil etmeye ve demokrasiyi güçlendirmeye teşvik ettiği belirtildi.

İşte yurtdışı seçim sonuçları

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Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama
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