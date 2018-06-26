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... 'de yla mücadele

Şeridi'ndeki emniyet güçleri, bölgedeki madde varlığını azaltmada başarılı olduklarını belirtti. Gazze Polis Sözcüsü Eymen el-Batnici, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" münasebetiyle Gazze'de bir basın toplantısı düzenledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 15:00
Son dakika... Gazze'de uyuşturucuyla mücadele

Bölgede yla mücadelede gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulunan Batnici, "'de uyuşturucuyla mücadele birimi ve uyuşturucu tacirleri arasında bir savaş var." dedi.

GAZZE'YE UYUŞTURUCU SOKAN BİRİNCİ EL

İsrail'i Gazze'ye çok miktarda sokmakla suçlayan Batnici, yakalanan zehir tacirlerinin sorgularında İsrail'in Gazze'ye uyuşturucu sokan birinci el olduğunun anlaşıldığını aktardı.

Batnici, çok miktarda uyuşturucu maddenin Gazze'ye bedelleri ödenmeden girdiğini ve bunun son derece garip bir durum olduğunu vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadele biriminin, 2018'in ilk aylarında büyük uyuşturucu tacirlerini yakalamayı başardığını ve bölgede uyuşturucuyu tamamen bitirmek için bu savaşın süreceğini kaydeden Batnici, "Polis ile uyuşturucu tacirleri arasındaki beyin savaşı hala devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bu arada Batnici'nin basın toplantısı sırasında bir grup Filistinli de taşıdıkları pankartlarla uyuşturucunun zararlarına dikkati çekti.

Filistinliler, "Lütfen kendine merhamet et", "Bağımlılık, herkesin uyanık olmasını gerektiren bir durumdur" yazılı dövizler taşıdı.

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Son dakika... Gazze'de uyuşturucuyla mücadele
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