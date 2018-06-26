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Son dakika… Reuters az önce dünyaya duyurdu! Reddedildi

Makedonya İvanov, ’la yaşanan kriz yüzünden ülkenin isminin değiştirilmesini kabul etmediğini açıkladı

Giriş Tarihi: 26.6.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 12:42
Son dakika… Reuters az önce dünyaya duyurdu! Reddedildi

Tam dünya kamuoyu Makedonya'nın isminin değiştirilerek, bu ülkenin 'la yaşadığı krizin biteceğini beklerken, Gjorge İvanov'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Makedonya Cumhurbaşkanı, hükümetin kendisine gönderdiği anlaşmayı imzalayamayacağını belirtti. Yunanistan'la yapılan anlaşmanın Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyen İvanov, kendisinin de bunu imzalamaya yetkisi olmadığını vurguladı.

Bu ay Atina ve Üsküp, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesine karar vermişti.

1991'DEN BU YANA SÜREN SORUN...

Makedonya, Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana güney komşusu Yunanistan ile isim sorunu yaşamakta. Yunanistan, tarihsel olarak Makedonya isminin kendilerine ait bir değer olduğunu belirterek, kuzey komşusunun bu ismi kullanmasını istemiyordu.

Hatta Yunanistan bu yüzden Makedonya'nın pek çok uluslararası kuruluşa üyeliğini bloke etmekteydi. Bu süreçte Makedonya uluslararası platforda ismini FYROM yani Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya olarak kullanmak zorunda kalıyordu. Türkiye, en başından itibaren Makedonya'ya kendi anayasasında yer aldığı şekilde tanıyan ülkelerden biri oldu.

Güney Balkanlar'ın iki milyonluk bir nüfusa sahip olan ülkesi Makedonya, NATO ve AB gibi uluslararası örgütlere üye olmasının önündeki bu en büyük engeli aşmak için Yunanistan ile anlaşmaya vardı. Buna göre ülke adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirecekti. Böylece Makedonya vatandaşlarına artık Kuzey Makedonya vatandaşı denilecekti.

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Son dakika… Reuters az önce dünyaya duyurdu! Reddedildi
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