45 bin Suriyeli Esad’ın saldırılarından kaçtı

Birleşmiş
Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Linda Tom, Suriye'de rejim güçlerinin saldırılarının yoğunlaşması üzerine Dera
kentinde 45 bin kişinin evini terk etmek zorunda olduğunu açıkladı. Ülkenin güneyindeki kente hava ve karadan saldırıların yoğun olarak devam ettiğini belirten Tom dün yaptığı açıklamada, "Bizim tahminlerimiz 45 bin kişinin kaçtığı yönünde ama belki de bu sayı daha yüksektir" dedi. Tom operasyonların yoğunlaşması ve şiddet ortamının artmasıyla insanların bir iki gün içinde kentten kaçtığını belirterek, "Dera'dan şimdiye kadar bu kadar kitlesel bir kaçış olmamıştı" dedi.