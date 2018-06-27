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'de bir polis, siyahi genci öldürmekle suçlandı

'nin Pennsylvania eyaletinde bir polis memuru, siyahi genci öldürmekten suçlu bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 20:24 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 20:35
ABD'de bir polis, siyahi genci öldürmekle suçlandı

Mahkeme, polis memuru Michael Rosfeld'in, geçen hafta durdurulan bir arabadan kaçan 17 yaşındaki siyahi Antwon Rose'i arkasından 3 el ateş ederek ölümüne neden olmaktan suçlu buldu.

Ancak mahkeme, Rosfeld'in 250 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Davanın karar duruşması 6 Temmuz'da görülecek.

Yetkililer, olayın gerçekleştiği bölgedeki bir evden Rose'in kaçtığı ve üç el ateş edildiğinin görüntülendiği bildirdi.

Geçen hafta Doğu Pittsburgh'da gerçekleşen olayda, bir araçtan silahla ateş edildiği ihbarı alan polis, Rose'in de içinde bulunduğu aracı durdurmuştu. Aracın sürücüsü göz altına alınmış, Rose ve bir kişi kaçmaya kalkışmıştı.

Polis ekibindeki Rosfeld'in, üç el ateş ettiği Rose kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yapılan incelemelerde, Rose'in üzerinde herhangi bir silah bulunmadığı ancak araçta iki silah olduğu ortaya çıkmıştı.

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ABD'de bir polis, siyahi genci öldürmekle suçlandı
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