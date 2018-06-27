ABD'de korkunç olay! 19 yaşındaki palalı kadın, eski sevgilisine tecavüz etti!
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Montana eyaletinde korkunç bir tecavüz olayı yaşandı. 19 yaşındaki Samantha Ray Mears, yokluğundan faydalandığı eski sevgilisinin evine girdi ve eski sevgilisine adeta dehşeti yaşattı!
Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:47Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 12:59
19 yaşındaki Samantha Ray Mears, yokluğundan faydalandığı eski sevgilisinin evine girdi. Daha sonra evine dönen genç adamı palayla karşıladı.