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ABD'de korkunç olay! 19 yaşındaki palalı kadın, eski sevgilisine etti!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Montana eyaletinde korkunç bir olayı yaşandı. 19 yaşındaki Samantha Ray Mears, yokluğundan faydalandığı eski sevgilisinin evine girdi ve eski sevgilisine adeta dehşeti yaşattı!

Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 12:59
ABD'de korkunç olay! 19 yaşındaki palalı kadın, eski sevgilisine tecavüz etti!

19 yaşındaki Samantha Ray Mears, yokluğundan faydalandığı eski sevgilisinin evine girdi. Daha sonra evine dönen genç adamı palayla karşıladı.

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ABD'de korkunç olay! 19 yaşındaki palalı kadın, eski sevgilisine tecavüz etti!
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