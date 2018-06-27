Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD’de kuleyle irtibatı kesilen uçağa baskın

’de kuleyle irtibatı kesilen uçağa baskın

'nin şehirinde bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkması planlanan uçağın kokpiti ile kule yetkilileri arasında iletişim kesilince silahlı ler uçağa baskın düzenledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 10:07
ABD’de kuleyle irtibatı kesilen uçağa baskın

'nin şehrindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda kokpitin kule yetkilileri ile iletişimi kesilince, silahlı ler kalkışa hazırlanan uçağa kaçırılma endişesiyle operasyon düzenledi.

SİLAHLI ÖZEL TİMLERDEN BASKIN

New York'ta bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda, kalkışa hazırlanan JetBlue havayollarına ait bir uçağın radyo sistemi arızalanınca kokpitin kule yetkilileri ve hava trafik kontrolü ile haberleşmesi kesildi. Silahlı özel timler ise uçağın kaçırılması endişesiyle uçağa baskın düzenledi.

UÇAĞIN KAÇIRILMASSINDAN ENDİŞE EDİLDİ

Federal Havacılık İdaresi, uçağın John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için yönlendirme yapılırken radyo sisteminde sorun yaşadığını belirten bir bildiri yayınladı. Yetkililer, "Hava trafik kontrolörleri başlangıçta pilotlar kuleyle iletişim kurdu. İletişimin kesilmesi üzerine uçağın kaçırılmasından endişe edildiği gerekçesiyle özel timler, New York- Los Angeles seferine hazırlanan uçağa operasyon düzenledi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve 'ın olayı soruşturduğu aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de kuleyle irtibatı kesilen uçağa baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN