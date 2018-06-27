ABD’de kuleyle irtibatı kesilen uçağa polis baskını

New York'ta bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda, kalkışa hazırlanan bir uçakta aniden kule ile irtibat kesildi. Radyo sistemlerinde yaşanan arıza sonrasında uçaktan haber alamayan kule, durumu polislere bildirdi, polis uçağa operasyon düzenledi.

UÇAĞA BASKIN

Silahlı özel timler ise uçağın kaçırılması endişesiyle uçağa baskın düzenledi. Federal Havacılık İdaresi, uçağın John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için yönlendirme yapılırken radyo sisteminde sorun yaşadığını belirten bir bildiri yayınladı.

Yetkililer kodu duyunca, havaalanı güvenliğini ve polisi aradı. Havaalanı güvenliği uçağı kenara çekti ve polisler ile beraber etrafını sardılar. Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI'ın olayı soruşturduğu aktarıldı.

Yetkililer, "Hava trafik kontrolörleri başlangıçta pilotlar kuleyle iletişim kurdu. İletişimin kesilmesi üzerine uçağın kaçırılmasından endişe edildiği gerekçesiyle özel timler, New York- Los Angeles seferine hazırlanan uçağa operasyon düzenledi" ifadelerini kullandı.