Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD’de kuleyle irtibatı kesilen uçağa polis baskını

’de kuleyle irtibatı kesilen uçağa polis baskını

'nin kentindeki John F. Kennedy Havalimanı'nda bir uçağın kule ile irtibatı kesilince, uçağa polis baskını yapıldı.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:47
ABD’de kuleyle irtibatı kesilen uçağa polis baskını

'ta bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda, kalkışa hazırlanan bir uçakta aniden kule ile irtibat kesildi. Radyo sistemlerinde yaşanan arıza sonrasında uçaktan haber alamayan kule, durumu polislere bildirdi, polis uçağa operasyon düzenledi.

UÇAĞA BASKIN

Silahlı özel timler ise uçağın kaçırılması endişesiyle uçağa baskın düzenledi. Federal Havacılık İdaresi, uçağın John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için yönlendirme yapılırken radyo sisteminde sorun yaşadığını belirten bir bildiri yayınladı.

Yetkililer kodu duyunca, havaalanı güvenliğini ve polisi aradı. Havaalanı güvenliği uçağı kenara çekti ve polisler ile beraber etrafını sardılar. Öte yandan İç Güvenlik Bakanlığı ve 'ın olayı soruşturduğu aktarıldı.

Yetkililer, "Hava trafik kontrolörleri başlangıçta pilotlar kuleyle iletişim kurdu. İletişimin kesilmesi üzerine uçağın kaçırılmasından endişe edildiği gerekçesiyle özel timler, New York- seferine hazırlanan uçağa operasyon düzenledi" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de kuleyle irtibatı kesilen uçağa polis baskını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN