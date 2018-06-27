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’ndan ’a 500 milyon dolarlık kredi

, ’daki ekonomik reformları reformları desteklemek üzere 500 milyon dolar ayırdı.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 10:27
Dünya Bankası’ndan Özbekistan’a 500 milyon dolarlık kredi

Ekonomik dönüşüm alanındaki reformları desteklemeye yönelik kalkınma politikalarını finanse etmek amacıyla tahsis edilen kredi, 'da başarılı bir piyasa ekonomisinin uygulanmasına destek sağlayacak, ayrıca yeni iş yerleri yaratılmasına imkan verecek.

Başkan Yardımcısı Cyril Muller, Özbekistan'ın şu anda tarihsel dönüşümün önemli bir aşamasında olduğunu belirterek kredinin, önemli sosyal ve ekonomik reformları desteklemeyi hedeflediğini kaydetti.

17 PROJEYE KAYNAK SAĞLANIYOR

Dünya Bankası Orta Asya Bölge Direktörü Liliya Burunciuc da kredinin Özbekistan'da özel sektöre daha fazla yatırım yapılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Dünya Bankası, Özbekistan'da tarım, enerji, ulaştırma, sağlık, eğitim, kentsel gelişim, içme suyu ve diğer alanlarda toplam tutarı 2,8 milyar dolar olan 17 projenin hayata geçirilmesi için kaynak sağlıyor.

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Dünya Bankası’ndan Özbekistan’a 500 milyon dolarlık kredi
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