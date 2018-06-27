Gazze'den İsrail'e roket saldırısı iddiası

Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 9 roket saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

Filistinli gruplardan saldırıları henüz üstlenen olmadı.

İsrail'e ait savaş uçağının dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi sınırında "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bölgeye saldırısı düzenlediği kaydedilmişti.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar meydana geldiğini belirtiyor.

"Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.