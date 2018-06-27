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'den 'e roket saldırısı iddiası

ordusu, 'den İsrail topraklarına 9 roket saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 06:36 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 06:38
Gazze'den İsrail'e roket saldırısı iddiası

Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, 'den tarafına 9 roket saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin, hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

Filistinli gruplardan saldırıları henüz üstlenen olmadı.

İsrail'e ait savaş uçağının dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi sınırında "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bölgeye saldırısı düzenlediği kaydedilmişti.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar meydana geldiğini belirtiyor.

"Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

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Gazze'den İsrail'e roket saldırısı iddiası
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