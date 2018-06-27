Gazzeli ressamdan Erdoğan portresi

Filistin
li ressam Beha el-Haribi (21), "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin düzenlendiği Gazze
'nin Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail
sınırında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın portresini çizerek, Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarıyı kutladı. Haribi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaklaşık 3 metre boy ve 1.5 metre enindeki beyaz bir kumaşa çizdi. Genç ressam, Erdoğan'ın seçimlerde kazandığı başarıyı kutlamak için bu portreyi çizdiğini söyledi. Haribi, "Bu portreyi, dünya liderleri arasında Filistin meselesine en çok destek veren ve kutsal saydığımız değerleri savunan kişi olduğu için yaptım. Onu kutluyoruz" dedi.