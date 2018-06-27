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li ressamdan Erdoğan portresi

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Gazzeli ressamdan Erdoğan portresi
li ressam Beha el-Haribi (21), "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin düzenlendiği 'nin Han Yunus kentinin doğusundaki sınırında 'ın portresini çizerek, Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarıyı kutladı. Haribi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaklaşık 3 metre boy ve 1.5 metre enindeki beyaz bir kumaşa çizdi. Genç ressam, Erdoğan'ın seçimlerde kazandığı başarıyı kutlamak için bu portreyi çizdiğini söyledi. Haribi, "Bu portreyi, dünya liderleri arasında Filistin meselesine en çok destek veren ve kutsal saydığımız değerleri savunan kişi olduğu için yaptım. Onu kutluyoruz" dedi.
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Gazzeli ressamdan Erdoğan portresi
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